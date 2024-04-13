В Анталье эвакуировали больше 100 человек, застрявших на фуникулере TRT Haber: в Анталье эвакуировали 128 человек после аварии на фуникулере

Фото: twitter.com/acilafetgovtr

Обрушение кабины фуникулера произошло в турецкой Анталье, спасатели эвакуировали с подъемника 128 человек, застрявших на высоте в кабинках, сообщает телеканал TRT Haber. По его информации, жертвой происшествия стал один человек, еще десять пострадали. Кроме того, 43 человека по-прежнему находятся в кабинах.

Из 16 кабин были эвакуированы 128 человек, в восьми кабинах продолжаются работы по спасению 43 граждан, — говорится в публикации.

Информацию об эвакуации граждан на странице в соцсети Twitter (X) подтвердил мэр Антальи Мухиттин Боджек. По его словам, спасатели продолжают вызволять людей из восьми кабин остановившейся канатной дороги. На месте аварии работают пожарные, полицейские, медицинские и спасательные бригады.

Ранее пресс-служба Следственного комитета по Московской области сообщила о поломке фуникулера на горнолыжном курорте «Степаново» в городе Яхроме. Было возбуждено уголовное дело. По предварительной версии, причиной аварии стала поломка поворотного колеса. Всех людей с подъемника оперативно эвакуировали.

Также ранее СМИ сообщали о падении лифта с 16-го этажа в Сургуте, когда в кабине находился пассажир. Мужчине удалось заснять произошедшее на камеру. Он выжил, благодаря сработавшим на лифте предохранителям.