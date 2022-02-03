В Анкаре ратифицировали декларацию о военном сотрудничестве с Баку

Шушинская декларация о военном сотрудничестве с Азербайджаном ратифицирована парламентом Турции, сообщают РИА Новости. На голосовании за принятие документа высказались 266 депутатов. До этого Милли Меджлис (парламент Азербайджана) утвердил декларацию о союзнических отношениях с Анкарой.

Документ, внесённый ранее на обсуждение в комиссии по иностранным делам за подписью спикера парламента Мустафы Шентопа был высоко оценён членами комиссии. После чего декларацию передали для обсуждения в парламенте со статусом исторически важного документа. За принятие его проголосовали 266 депутатов.

В тексте Шушинской декларации, в том числе говорится, что оба государства будут действовать заодно в случае возникновения угрозы или агрессии со стороны третьей страны. Также в декларации сказано, что «стороны продолжат совместные усилия по модернизации вооруженных сил двух братских стран в соответствии с современными требованиями».

Ранее сообщалось, что Эрдоган и Алиев подписали декларацию о союзнических отношениях 15 июня. Историческое событие произошло в ходе двухдневного визита турецкого президента в Азербайджан. По мнению Алиева, Турция и Азербайджан показывают уникальный пример союзничества в мире. Он добавил, что Шушинская декларация с Турцией затрагивает вопросы взаимопомощи в оборонной сфере.