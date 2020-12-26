В Анкаре предостерегли сторонников Хафтара от атаки на турецких военных

https://static.news.ru/photo/94bd4884-4838-11eb-aa24-fa163e074e61_660.jpg Фото: Carol Guzy/Global Look Press

Турецкие военные откроют огонь по сторонникам Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара в случае нападения на турецких военнослужащих. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Хафтар и те, кто его поддерживает, должны знать, что они будут рассматриваться в качестве законной цели при любой попытке атаковать турецких военных, — приводит ТАСС выдержку из заявления Акара, опубликованного по итогам визита турецкой делегации в Ливию.

Ранее руководитель ЛНА потребовал от турецких властей покинуть территорию Ливии, пообещав, что иначе военным Турции и её «наёмникам» придётся «почувствовать силу оружия».

В 2011 году в Ливии произошёл государственный переворот. Лидер страны Муаммар Каддафи, правивший с 1979 года, был убит. К настоящему моменту в Ливии сформировались два противоборствующих центра власти — правительство национального согласия в Триполи, признанное ООН, и Восточное правительство, поддерживаемое командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром.

Как сообщал NEWS.ru, греческие власти выразили поддержку Халифе Хафтару в его борьбе с международно признанным правительством национального согласия (ПНС), на стороне которого выступает Турция. По словам главы МИД Греции Никоса Дендиаса, приоритетными задачами перед страной в регионе являются предотвращение создания турецкой базы и отмена решения правительства Сараджа по поводу ливийско-турецкого меморандума.