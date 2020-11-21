В Анкаре назвали сроки пребывания турецких военных в Карабахе

https://static.news.ru/photo/95dfc426-2c9f-11eb-9447-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/turk_silahli_kuvvetleri

Военнослужащие Турции будут находиться на территории Нагорного Карабаха в течение года. Они будут действовать в совместном с Россией мониторинговом центре.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны Турции.

Президент страны Реджеп Эрдоган считает, что боевые действия в Карабахе были прекращены благодаря общим действиям России и Турции.

Мы смогли остановить конфликт и внести свой вклад в решение проблемы, которую не удавалось решить в течение 30 лет, — цитирует заявление главы государства ТАСС.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана остаются на занятых местах, начат процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах введены российские миротворцы, которые следят за соблюдением режима прекращения огня.

Ранее NEWS.ru писал, что Турция в скором времени направит свои войска в Азербайджан. Соответствующий указ Эрдогана одобрен парламентом. Министр обороны страны Хулуси Акар заверил, что Анкара сделает всё, чтобы защищать права дружественного азербайджанского народа.