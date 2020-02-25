Самолёт «Турецких авиалиний», следовавший из Тегерана в Стамбул, 25 февраля совершил экстренную посадку в аэропорту Анкары из-за подозрения на наличие у одного из пассажиров коронавируса.
На борту лайнера, который в данное время находится в аэропорту Эсенбога, 132 человека. Введены карантинные мероприятия. Медики измеряют температуру у пассажиров и проверяют другие показатели их здоровья. По
Ранее NEWS.ru писал, что в связи с распространением коронавируса в Иране границу с ним закрыли Пакистан, Турция и Афганистан. Власти Грузии, в свою очередь, решили ввести строгий контроль на иранской границе, а также ограничили авиасообщение с Исламской Республикой.
По последним данным, к 25 февраля жертвами коронавируса стали 2700 человек. Более 80 тысяч заразились, полностью выздоровели 27,5 тысячи пациентов.
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