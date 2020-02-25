https://static.news.ru/photo/5394ebe6-57c0-11ea-8346-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолёт «Турецких авиалиний», следовавший из Тегерана в Стамбул, 25 февраля совершил экстренную посадку в аэропорту Анкары из-за подозрения на наличие у одного из пассажиров коронавируса.

На борту лайнера, который в данное время находится в аэропорту Эсенбога, 132 человека. Введены карантинные мероприятия. Медики измеряют температуру у пассажиров и проверяют другие показатели их здоровья. По данным телеканала Haberturk, как минимум у 12 человек повышена температура тела.

Ранее NEWS.ru писал, что в связи с распространением коронавируса в Иране границу с ним закрыли Пакистан, Турция и Афганистан. Власти Грузии, в свою очередь, решили ввести строгий контроль на иранской границе, а также ограничили авиасообщение с Исламской Республикой.

По последним данным, к 25 февраля жертвами коронавируса стали 2700 человек. Более 80 тысяч заразились, полностью выздоровели 27,5 тысячи пациентов.