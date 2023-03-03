В Англиканской церкви наметился раскол по ряду полов «Известия»: в Англиканской церкви возник кризис из-за ЛГБТ-повестки

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Член Генерального синода и Совета архиепископов Ян Пол заявил, что в Англиканской церкви возникли серьезные разногласия из-за ЛГБТ-повестки, которую продвигают светские власти в стране, пишут «Известия». Эксперт указал на недопустимость использования в отношении Бога обращение «мать» вместо «отец». С таким предложением ранее выступила викарий Ильминстера и Уайтлакингтона в графстве Сомерсет Джоанн Стобарт. Большинство британцев не поддержали эту идею, следует из результатов исследования британской консалтинговой компании Redfield & Wilton Strategies, которые показали, что две трети населения страны против нововведения.

Бога называют «Отцом», это обращение нельзя заменить «Матерью» без изменения значения, гендерно нейтральный «Родитель» тоже лишает обращение части смысла, — заявил Пол.

Он обратил внимание на то, что все эти предложения лишены смысла. С ним согласился заместитель директора Института Европы РАН Роман Лункин, который добавил, что в Великобритании давно ушли от канонов к более либеральному богословию.

Ранее в РПЦ отреагировали на заявление папы римского, который назвал законы, криминализирующие ЛГБТ, несправедливыми, а также указал, что принадлежность к ЛГБТ-сообществу является грехом, но не преступлением. В РПЦ отметили, что закон о запрете пропаганды ЛГБТ в России полностью соответствует христианской традиции.