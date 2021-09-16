В Англии умер создатель компьютера ZX Spectrum Клайв Синклер

В Великобритании скончался 81-летний Клайв Синклер — создатель популярного и доступного в 80-е годы компьютера ZX Spectrum. О смерти Синклера сообщила газета The Guardian со ссылкой на дочь изобретателя Белинду.
По её словам, отец
Он был просто изумительным человеком. Конечно, он был таким умным, что всегда всем интересовался. Моя дочь и её муж — инженеры, и он всегда говорил с ними о технике, — рассказала женщина.
Клайв Синклер окончил школу в 17 лет, четыре года работал журналистом, писал на технические темы. Скопив необходимую сумму, он основал собственную компанию Sinclair Radionics.
В начале 1970-х Синклер изобрёл карманный калькулятор. Прибор работал на батарейках от слуховых аппаратов. Вскоре компания выпустила карманный телевизор, который не пользовался большим спросом.
Славу компании принёс компьютер ZX Spectrum 48K. Его выпустили в 1982 году, и он сразу стал одним из самых желанных подарков на Рождество в Великобритании. В качестве накопителей информации компьютер использовал магнитофон с кассетами, монитор заменял домашний телевизор. Консоль, прозванная «Спекки», на сегодняшний день остаётся редким экспонатом среди коллекционеров видеоигр. За время её существования к ней было выпущено более 24 тысяч приложений.
Также компьютер ценился за возможность изучения языков программирования.
В 1986 году Синклер был вынужден продать компанию, он занимался различными проектами — от создания трёхколёсных велосипедов до электромобилей.
В 1983 году Клайв Синклер был удостоен рыцарского звания за заслуги в британской промышленности.
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