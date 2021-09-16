В Англии умер создатель компьютера ZX Spectrum Клайв Синклер

В Великобритании скончался 81-летний Клайв Синклер — создатель популярного и доступного в 80-е годы компьютера ZX Spectrum. О смерти Синклера сообщила газета The Guardian со ссылкой на дочь изобретателя Белинду.

По её словам, отец умер в своём доме в Лондоне после продолжительной болезни.

Он был просто изумительным человеком. Конечно, он был таким умным, что всегда всем интересовался. Моя дочь и её муж — инженеры, и он всегда говорил с ними о технике, — рассказала женщина.

Клайв Синклер окончил школу в 17 лет, четыре года работал журналистом, писал на технические темы. Скопив необходимую сумму, он основал собственную компанию Sinclair Radionics.

В начале 1970-х Синклер изобрёл карманный калькулятор. Прибор работал на батарейках от слуховых аппаратов. Вскоре компания выпустила карманный телевизор, который не пользовался большим спросом.

Славу компании принёс компьютер ZX Spectrum 48K. Его выпустили в 1982 году, и он сразу стал одним из самых желанных подарков на Рождество в Великобритании. В качестве накопителей информации компьютер использовал магнитофон с кассетами, монитор заменял домашний телевизор. Консоль, прозванная «Спекки», на сегодняшний день остаётся редким экспонатом среди коллекционеров видеоигр. За время её существования к ней было выпущено более 24 тысяч приложений.

Также компьютер ценился за возможность изучения языков программирования.

В 1986 году Синклер был вынужден продать компанию, он занимался различными проектами — от создания трёхколёсных велосипедов до электромобилей.

В 1983 году Клайв Синклер был удостоен рыцарского звания за заслуги в британской промышленности.

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