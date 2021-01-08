В американском СНБ вернут отдельную должность по России

https://static.news.ru/photo/0f861f56-51d9-11eb-a74a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Jie/XinHua/Global look Press

В пресс-службе избранного президента Джо Байдена дали понять, что в Совет национальной безопасности при Белом доме будет возвращена специальная должность по делам России.

Директором по делам России и Центральной Азии будет назначена Андреа Кендалл-Тэйлор. Ранее она служила старшим офицером разведки и одновременно заместителем офицера национальной разведки по России и Евразии в Совете национальной разведки в офисе директора Национальной разведки. Кроме того, Кендалл-Тэйлор была аналитиком в ЦРУ, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что при действующем президенте США Дональде Трампе тема России в СНБ была объединена с вопросами, связанными с Европой.

Как писал NEWS.ru, доктор политических наук американист Рафаэль Ордуханян заявил, что в случае победы на президентских выборах кандидата от демократов Джо Байдена Россия может столкнуться с настоящей информационной войной. Политолог отмечает, что в вопросе внешнеполитического курса страны Трамп выделяет главным соперником Вашингтона Пекин, в то время как в кампании Байдена намного больше антироссийской риторики.