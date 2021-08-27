В американском Портленде неизвестный открыл стрельбу по полицейским

В американском городе Портленд произошла стрельба, ранен полицейский. Об этом сообщает RT.

Неизвестный злоумышленник забаррикадировался в частном доме и начал беспорядочный огонь. Ближайшие улицы перекрыли.

Впоследствии преступника застрелили силы правоохранительных органов. Пострадавший полицейский доставлен в больницу.

Ранее стало известно, что 11 июля в результате стрельбы в американском городе Эль-Пасо, штат Техас, один человек погиб, ещё пятеро получили серьёзные ранения. По имеющимся данным, чрезвычайное происшествие произошло в пустыне недалеко от города. Местные жители обычно отправляются туда на вечеринки у костра или гонки на джипах по песчаным дюнам.

Кроме того, ранее шестилетняя девочка стала жертвой стрельбы в Вашингтоне, округ Колумбия (США). Ещё пятеро взрослых получили ранения.