В Алма-Ате задержали более 1,2 тысячи человек за участие в беспорядках

Число задержанных за участие в террористических атаках, мародёрствах и других преступлениях составило свыше 1,2 тысячи человек в Алма-Ате. Об этом сообщает портал TengriNews со ссылкой на комендатуру города.

В то же время погранслужба Казахстана сообщает о 366 задержанных по подозрению в участии в антиобщественных акциях. В старой столице республики задержаны 1237 участников погромов в городе. У них изъяты 31 единица оружия и 1428 боеприпасов. На блокпостах задержаны 38 представляющих оперативный интерес людей.

От бандитский группировок зачищены участки Ауэзовского, Алатауского и Медеуского районов, микрорайон Ожет, а также прилегающих к международному аэропорту Алма-Аты жилой массив. Накануне на двух рынках были задержаны более 200 человек, у которых изъяли пять угнанных автомобилей, оружие, боеприпасы и щиты.

К ответственности привлечены более полутора тысяч человек за нарушение режима ЧП. Президент Касым-Жомарт Токаев поручил оперативному штабу продолжать работу по восстановлению общественного порядка и безопасности в стране. Также отмечена необходимость продолжения работ по усилению информационного сопровождения данной деятельности.

В комитете национальной безопасности Казахстана заявили, что ситуация в стране уже стабилизирована и находится под контролем. Все захваченные террористами административные объекты в в городах Алма-Ата, Кызылорда, Талдыкорган и Тараз освобождены.

Ранее сообщалось, что Казахстан заявил о подготовке новых свидетельств того, что подготовка и проведение террористической агрессии против страны были заранее спланированы радикалами. Об этом говорится в ноте об обстановке в республике, распространённой постоянным представительством Казахстана при ООН.