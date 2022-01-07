В Алма-Ате в одном из дворов прогремели взрывы

В одном из дворов Турксибского района Алма-Аты произошли взрывы. Сразу после этого в воздухе появился резкий химический запах, пишет Sputnik Казахстан.

Самих взрывов я не видела, только слышала. Во дворе начали бегать люди. Я закрыла жалюзи, отошла от окна и выключила свет, — рассказала сотрудница издания.

Уточняется, что произошло около трёх взрывов. После этого появился специфический запах, однако пока не установлено, что именно взорвалось и есть ли пострадавшие. Также неизвестно, попали ли в воздух какие-то отравляющие вещества.

7 января силовики Казахстана задержали в ходе беспорядков 3811 человек, 26 граждан были убиты, ещё 26 — ранены. Число погибших силовиков увеличилось до 18, пострадали более 740 сотрудников силовых структур.

Массовые протесты вспыхнули в республике в первые дни 2022 года, когда жители городов нефтедобывающего региона на западе страны Жанаозен и Актау выступили против двукратного увеличения цен на сжиженный газ. Затем протесты перекинулись на другие города.