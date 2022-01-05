В Алма-Ате протестующие напали на оружейный магазин

Оружейный магазин в Алма-Ате сообщил о нападении. Сотрудники правоохранительных органов помочь им не могут, передаёт Telegram-канал «Осторожно, новости».

Митинги в Казахстане продолжились и после того, как цены на сжиженный газ вернули на прежний уровень, а правительство ушло в отставку.

Ранее в соцсетях появились кадры штурма мэрии. На видеозаписи видно, как толпа проникает в помещение, вокруг взрываются, предположительно светошумовые гранаты. Известно, что в ходе противостояний с полицией, протестующие забирали у силовиков гранаты, дубинки и полицейские щиты.

Акции протеста в Казахстане вспыхнули из-за резкого роста цен на газ. Митинги начались в первые дни нового года в городах Жанаозен и Актау в Мангистауской области. Участники акций требуют от властей немедленной «смены политического режима» в стране. Впоследствии в Алма-Ате и в Мангистауской области был введён режим чрезвычайного положения.

Первый замглавы комитета по международным делам Совета Федерации России Владимир Джабаров выразил уверенность, что казахские власти сами справятся с урегулированием сложившейся в республике ситуации. Однако в случае необходимости, по его словам, Россия готова оказать Казахстану любую помощь невоенного характера.

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