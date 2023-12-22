В Алма-Ате автобус въехал в людей В Алма-Ате автобус въехал в людей, трое погибли и четверо пострадали

В Алма-Ате автобус въехал в людей, передает «Sputnik Казахстан». В результате наезда погибли три человека. Еще четверо пострадали, среди них 15-летний подросток, он госпитализирован с переломом костей стопы. Остальные трое взрослых получили закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение мозга, у одного пациента перелом бедра.

Как сообщили в полиции, один из пассажиров ударил женщину-водителя. Она потеряла сознание и, соответственно, потеряла управление транспортным средством, в итоге автобус сбил людей и столкнулся с четырьмя машинами. Мужчина, напавший на водителя, уже задержан.

Ранее девять человек, в том числе два ребенка, получили травмы при столкновении двух легковушек и автобуса в Белезинском районе Удмуртии на повороте к деревне Ушур. В салоне находились 11 человек.

До этого в Красноярском крае автобус с пассажирами из-за сильного ветра съехал в кювет и перевернулся. В ДТП никто не пострадал. Ранее сообщалось, что обильный снегопад в Москве и области привел к семибалльным пробкам на дорогах и массовому ДТП с участием 20 автомобилей.

В середине ноября в Приморье перевернулся автобус, перевозивший 14 школьников. В результате восемь из них пострадали, шестерых госпитализировали. Водитель автобуса назвал причиной аварии гололед на дороге. По его словам, участок трассы, на котором произошло ДТП, не был обработан реагентами и превратился в каток.