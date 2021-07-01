В Албании расследуют «шпионаж» граждан РФ и Чехии на учениях НАТО

Прокуратура Албании возбудила дело о шпионаже на учениях НАТО Defender Europe 21 в отношении двух россиян и пяти чехов, сообщает издание Albanian Daily News.

Учения проходили в мае-июне. В это же время в Албании находились россияне Георгий Буданов и Владислав Черкасов. Их подозревают в сборе информации. Соответствующие материалы прокуратуре предоставила местная полиция.

Прокуратура ранее поставила полиции специальные задачи, включая негласное наблюдение за отелем класса люкс в Тиране, чтобы определить, с кем там встречались граждане России. Выдвинутое в отношении них подозрение ведёт к тому, что при попытке повторного въезда в Албанию главное управление полиции и отдел по борьбе с терроризмом будут немедленно оповещены, — подчёркивает издание.

В шпионаже подозревают и пять граждан Чехии. Они прибыли в Албанию 1 мая, до начала учений, и пробыли в стране десять дней. За ними тоже следили и выяснили, что чехи на арендованном автомобиле объезжали окрестности военных баз, ненадолго задерживаясь у них. В полиции считают, что чехи фотографировали военных НАТО.

Ранее стало известно, что военные учения НАТО в Болгарии вышли из-под контроля. Заигравшиеся солдаты армии США, вооружённые автоматами и пулемётами, ворвались в расположенный в селе у Пловдива цех по производству оборудования для обработки оливкового масла. По словам работников предприятия, люди в форме перелезли через забор, по-английски приказали всем стоять на месте, потом распределились на группы и осмотрели все помещения.