В ФРГ ранили и задержали женщину, забаррикадировавшуюся в клинике

Фото: IMAGO/EHL Media/Lucas Libke/www.imago-images.de/Global Look Press

Полиция германского города Ахен задержала 65-летнюю женщину, на несколько часов забаррикадировавшуюся в клинике «Луизен», пишет Die Welt. Правоохранителям пришлось применить оружие, так как подозреваемая на обращения не реагировала и в руках держала подозрительный предмет. Представитель полиции Ахена Андреас Мюллер сообщил изданию, что женщина в итоге была серьезно ранена, ей оказали медицинскую помощь. Сейчас подозреваемая арестована.

У женщины могли быть суицидальные намерения, считают в полиции. С собой у нее был незаряженный пистолет, которым арестованная угрожала сотрудникам физиотерапевтического кабинета в больнице. По предварительным данным, больше никто из людей не пострадал.

После того, как сотрудник госпиталя смог отобрать у женщины оружие, она спряталась в палате. К ночи подозреваемая покинула свое убежище и попыталась поджечь в коридоре какой-то предмет. Из-за возможной угрозы полиция и пожарная команда находились на месте в течение нескольких часов с большим контингентом спецназа. Больничные палаты, расположенные в непосредственной близости от женщины, были эвакуированы.

Ранее сообщалось, что неизвестная женщина в Ахене проникла в больницу «Луизен» и взяла в заложники нескольких человек.