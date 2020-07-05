В Агре отменили открытие Тадж-Махала из-за пандемии коронавируса

https://static.news.ru/photo/21b219b6-bf4c-11ea-b6d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lars Schreiber/imageBROKER.com/Global Look Press

Открытие Тадж-Махала и других памятников на территории индийского города Агра отменили ввиду резкого роста числа заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа.

По сообщению местных властей, открытие мавзолея-мечети и других культурных объектов привлечёт внимание со стороны туристов. Это, в свою очередь, может привести к распространению COVID-19. Члены команды районного уровня по борьбе с пандемией и эксперты археологической службы Индии 5 июля провели встречу. Они решили, что в настоящее время открывать памятники в Агре не стоит, исходя из общественных интересов.

Тадж-Махал — мечеть-мавзолей, самый известный культурный объект в городе, который 130 лет был столицей Моголов. Кроме него, там расположены крепость Агры, Жемчужная мечеть и дворец Шах-Джахана.

Более 3,4 тысячи памятников по всей стране в марте были закрыты индийскими властями в рамках борьбы с пандемией. 2 июля министр туризма и культуры Индии Прахлад Сингх Патель заявил, что культурные объекты, в числе которых Тадж-Махал и Красный форт в Дели, с 6-го числа снова откроют с соблюдением всех необходимых норм безопасности. Однако рост числа заразившихся нарушил планы властей.

По последней информации, Индия вышла на третье место в мире по числу заболевших, число заразившихся коронавирусом превысило 697 тысяч, погибли более 19 тысяч человек.

Несмотря на рост числа заболевших, власти страны в конце июня объявили вторую фазу выхода из режима изоляции. В тех частях Индии, где число заболевших продолжает расти, изоляцию продлили до 31 июля. До этой же даты там не работают школы и университеты.

В ходе первой фазы, которая началась 8 июня, было разрешено открыть храмы, отели, рестораны и торговые центры, передаёт РИА Новости.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день от COVID-19 вылечился 6 065 541 человек. За время пандемии от инфекции скончались 533 780 тысячи человек. Общее число заразившихся превышает 11,2 млн.

Как ранее передавал NEWS.ru, к вечеру воскресенья, 5 июля, Индия обогнала Россию по общему количеству случаев заражения коронавирусом.