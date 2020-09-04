В Африке научились получать топливо из кожуры бананов и навоза

https://static.news.ru/photo/b6f97670-eedd-11ea-875b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Runkel/imageBROKER.com/Global Look Press

В Уганде придумали, как перерабатывать кожуру бананов и продукты жизнедеятельности крупного рогатого скота для получения топлива. Компания Green Heat International планирует заняться масштабным обеспечением страны энергией.

Как сообщает CNBC, в компании придумали способ производства газа из органических веществ. Для этого берут воду, навоз и мочу коровы. Смесь помещают в котёл, который генерирует газ сразу в систему передачи на кухню. Кроме того, из угольной пыли и банановой кожуры делаются брикеты, которые используются вместо дров.

Мы чувствуем, что нам нужны альтернативные виды топлива, чтобы поддерживать растущее население, — заявил управляющий директор компании Вианни Тумвезиджи.

По их мнению, такой метод энергообеспечения является наиболее эффективным для страны, где большая часть населения работает в сельском хозяйстве. Это особенно актуально сейчас, когда в стране наблюдается рост рождаемости и у жителей нет средств обеспечить себя дровами, которые являются дорогим сырьём в стране.

Как писал NEWS.ru, низкие цены на бензин и падение спроса, вызванные резким удешевлением нефти, заставили некоторые нефтеперерабатывающие заводы в США задуматься о производстве топлива из отработанного масла для кулинарии. Такое топливо стоит дороже, но меньше вредит окружающей среде, поэтому Штаты активно субсидируют переход на подобное производство. Для производства дизеля по этой технологии может использоваться растительное масло, тонны которого ежегодно производят рестораны фастфуда.