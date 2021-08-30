В афганском сопротивлении назвали условие прекращения борьбы с талибами

Фронт сопротивления Афганистана прекратит свою деятельность и уйдёт из политики, если движение «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) создаст инклюзивное правительство и обеспечит свободу и равноправие граждан. Об этом заявил лидер повстанцев Ахмад Масуд в интервью изданию Foreign Policy.

Если талибы намереваются разделить власть со всеми и намерены установить справедливость, предоставить равноправие и свободу всем в Афганистане, тогда я отступлю и уйду из политики, — заявил Масуд.

По мнению лидера панджшерского сопротивления, добиться приемлемого урегулирования с талибами возможно, но лишь в том случае, если движение создаст так называемое инклюзивное и децентрализованное правительство Афганистана. Все остальные варианты Масуд назвал неприемлемыми. В ином случае противостояние с талибами продолжится.

Также лидер Фронта сопротивления Афганистана подчеркнул, что не получает никакой финансовой помощи из-за границы. Более того, многие страны региона в результате встали на сторону «Талибана».

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Боевики захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Президент страны Ашраф Гани бежал. Талибы заявили, что создадут совет из 12 человек для управления страной. В него войдут глава политического офиса талибов мулла Абдул Гани Барадар, мулла Мухаммед Якуб, сын основателя движения муллы Мухаммеда Омара, а также высокопоставленный член террористической группировки «Сеть Хаккани» Халиль аль-Рахман Хаккани.

Единственной неподконтрольной талибам провинцией остаётся Панджшер, где формируются силы сопротивления под руководством Ахмада Масуда.

Ранее сообщалось, что силы сопротивления отразили атаку боевиков «Талибана» на аванпост в провинции Панджшер.