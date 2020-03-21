Первый случай смерти пациента, подозреваемого в заражении коронавирусом, зафиксировали афганские медики. Окончательный результат его теста будет известен 23 марта.
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Как писал NEWS.ru, советник министра здравоохранения Ирана Али Реза Вахабзаде заявил, что число заражений коронавирусом в стране превысило 21,6 тысячи человек. За сутки заболели 1028 человек, 129 больных скончались, а общее число погибших достигло 1685. В настоящий момент в Иране излечились от коронавируса 7913 человек.
По состоянию на 22 марта общее число заражённых коронавирусом в мире увеличилось до 310 882 человек, погибли 13 173, выздоровели 95 129. В России 306 инфицированных и 18 выздоровевших.
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