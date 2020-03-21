https://static.news.ru/photo/fdd2b27e-6c4b-11ea-b88f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Первый случай смерти пациента, подозреваемого в заражении коронавирусом, зафиксировали афганские медики. Окончательный результат его теста будет известен 23 марта.

По данным телеканала «Толо ньюс», смерть инфицированного произошла в провинции Балх, расположенной на севере страны. Уточняется, что мужчина обратился в больницу по причине сердечно-сосудистого заболевания, но после того как у него нашли признаки COVID-19, его перевели в центр лечения коронавируса. Спустя некоторое время он умер. В настоящее время в Афганистане зарегистрировано 24 случая заражения коронавирусом.

Как писал NEWS.ru, советник министра здравоохранения Ирана Али Реза Вахабзаде заявил, что число заражений коронавирусом в стране превысило 21,6 тысячи человек. За сутки заболели 1028 человек, 129 больных скончались, а общее число погибших достигло 1685. В настоящий момент в Иране излечились от коронавируса 7913 человек.

По состоянию на 22 марта общее число заражённых коронавирусом в мире увеличилось до 310 882 человек, погибли 13 173, выздоровели 95 129. В России 306 инфицированных и 18 выздоровевших.