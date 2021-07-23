В Афганистане задержали талибов, обстрелявших президентский дворец

В Кабуле были арестованы террористы, обстрелявшие президентский дворец во время праздника Ид аль-Адха (Курбан Байрам), сообщает Tolo News.

Четверо террористов, в том числе и их главарь Момен — член движения «Талибан» (запрещено в России. — NEWS.ru) были задержаны во время операции спецназа на территории пятого административного района афганской столицы. Главарь группы был участником нападений на правительственные силы на территории уезда Пагман в Кабуле, — рассказал журналистам представитель министерства внутренних дел Афганистана Мирвайс Станекзай.

Злоумышленники выпустили в сторону здания несколько ракет. Террористы были задержаны подразделением спецназа на территории пятого административного района столицы.

Обстрел президентского дворца произошёл 20 июля. Тогда во время праздничного намаза на территории резиденции находился сам глава государства, его заместитель, члены правительства, депутаты, общественные и политические деятели. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее Минобороны Афганистана сообщило о ликвидации «теневого» губернатора «Талибана» Муллы Халима. Его уничтожили в районе Карух в западной провинции Герат, которая ранее была освобождена от боевиков. Также погибли 20 талибов, среди которых два командира, ещё 50 человек были ранены.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск из страны. Правительственные войска и талибы вступили в противостояние. США и ЕС потребовали от «Талибана» прекратить вооружённое наступление.