В Афганистане возобновились бои между талибами и ополченцами

Бойцы Фронта сопротивления Афганистана и талибы (движение «Талибан» запрещено в России) возобновили бои. 12 сентября они начались в северной провинции страны Баглан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осведомлённый источник в рядах ополченцев.

Отмечается, что талибы несут потери. Они вынуждены отступать.

В регионе Пули-Хисар Андарабской долины Баглана возобновились бои между талибами и бойцами ополчения. Талибы вынуждены отступать из данного района, — сказал источник, отметив, что столкновения продолжаются и сейчас.

Ранее сообщалось, что 16 августа «Талибан» окончательно захватил весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию.

После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд. «Талибан» направил России, Турции, Китаю, Ирану, Пакистану и Катару приглашение на мероприятие по случаю объявления нового состава кабмина Афганистана.