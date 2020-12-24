В Афганистане убили защитницу прав женщин

https://static.news.ru/photo/e930f190-45f4-11eb-9c34-fa163e074e61_660.jpg Фрешта Кохистани Фото: Freshta Kohistani/facebook.com

Афганская активистка, борец за права женщин Фрешта Кохистани была убита в провинции Каписа на востоке страны. В МВД Афганистана отметили, что брат правозащитницы был ранен в результате этого нападения, однако местная полиция утверждает, что он тоже погиб.

Сегодня около 17:00 (15:30 мск) неизвестный вооружённый человек на мотоцикле убил Фрешту Кохистани в Каписе. Подразделение разведки начало расследование, — сообщил телеканал ToloNews со ссылкой на МВД Афганистана.

Уточняется, что инцидент произошёл на следующий день после убийства гендиректора Форума свободных и справедливых выборов Афганистана (FEFA) Юсуфа Рашида. Его застрелили в Кабуле вместе с водителем.

Как писал NEWS.ru, по меньшей мере девять человек погибли и ещё шесть пострадали в результате взрыва в столице Афганистана. Инцидент произошёл на площади Спин Калай. Пока не установлено, где было заложено взрывное устройство, но известно, что целью был автомобиль депутата афганского парламента Хаджи Хана Мохаммада Вардака. Политик получил ранения, но выжил. В МВД Афганистана факт взрыва подтвердили. При этом заявили, что число раненых составляет 20 человек. В ведомстве предполагают, что количество жертв и пострадавших ещё может измениться. Ни одна из действующих в стране группировок пока не объявила о своей причастности к покушению на парламентария.