https://static.news.ru/photo/1043bc06-d664-11e9-b5d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: isafmedia/flickr.com

Сторонники запрещённой в России террористической организации «Талибан» похитили в Афганистане сотрудников Центризбиркома и наблюдателей, которые были задействованы в выборах.

В провинции Парван талибы захватили девять работников Независимой избирательной комиссии и 17 наблюдателей, передаёт агентство Pajhwok . Издание уточняет, что официальных заявлений представителей власти пока не поступало.

Ранее News.ru писал, что четвёртые после падения режима движения «Талибан» выборы президента проходят в Афганистане. Голосованию угрожают радикалы. Так, представители талибов заявили о намерении сорвать процесс и обратились к гражданам с призывами проигнорировать выборы.