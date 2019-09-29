Сторонники запрещённой в России террористической организации «Талибан» похитили в Афганистане сотрудников Центризбиркома и наблюдателей, которые были задействованы в выборах.
В провинции Парван талибы захватили девять работников Независимой избирательной комиссии и 17 наблюдателей, передаёт агентство
Ранее News.ru писал, что четвёртые после падения режима движения «Талибан» выборы президента проходят в Афганистане. Голосованию угрожают радикалы. Так, представители талибов заявили о намерении сорвать процесс и обратились к гражданам с призывами проигнорировать выборы.