В Афганистане стоимость виз на чёрном рынке выросла до $5000

После захвата власти в Афганистане движением «Талибан» (запрещено в России) практически все посольства в стране закрыты. Афганцы, желающие уехать за рубеж, покупают визы на чёрном рынке, где их стоимость достигает $5000. Об этом сообщает телеканал Tolo News.

Директор одного из туристических агентств в Кабуле рассказал, что сейчас жители Афганистана могут законно получить визу только в Пакистан. Разрешение на въезд в другие страны приходится приобретать нелегально и по завышенным в несколько раз ценам.

По его словам, реальная цена виз в Таджикистан и Узбекистан составляет $60, в Турцию — $120. Однако на чёрном рынке они стоят $350–400 и $5000 соответственно.

В турагентствах призвали власти других государств возобновить работу своих посольств в Афганистане и таким образом ликвидировать чёрный рынок виз. Их поддержали и опрошенные телеканалом жители страны.

Ранее сообщалось, что около 2,6 тысячи выходцев из Афганистана получат вид на жительство в Германии. Речь идёт о журналистах, правозащитниках, художниках, учёных и других лицах, а также членах их семей. Власти ФРГ уже выдали им разрешение на пребывание в стране. Они смогут жить в Германии, не подавая прошений о предоставлении убежища.