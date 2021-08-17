Талибы пообещали прекратить производство наркотиков в Афганистане

Афганистан прекратит производить наркотики. Об этом на пресс-конференции заявил представитель талибов Забихулла Муджахид, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Афганистан не будет производить никаких видов наркотиков... Теперь никто не сможет участвовать в организации контрабанды наркотиков. С данного момента Афганистан будет государством, свободным от наркотиков, — сообщил Муджахид.

По его словам, для осуществления задуманного властям страны нужна будет помощь международного сообщества, чтобы афганцы могли выращивать другие культуры, вместо наркотиков.

Он также рассказал, что «Талибан» (организация запрещена в России) не будет нападать на американских граждан и уроженцев других стран. Представитель талибов считает, что свобода слова в стране должна соответствовать исламским ценностям и работать на объединение граждан страны. Муджахид подчеркнул, что иностранные журналисты смогут не просто работать в Афганистане, но и критиковать новое правительство, а также публично высказываться о его работе.

Представитель «Талибана» заверил, что права женщин будут обеспечены, но только в рамках закона шариата. Они смогут получать образование, в том числе университетское, и работать. Талибы будут требовать от них платки, паранджу можно будет не носить. В стране решается вопрос о раздельном обучении.

Талибы заявили о полном контроле над Афганистаном после захвата Кабула. Боевики зашли в столицу 15 августа без единого выстрела. Президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия и бежал, по данным СМИ, захватив с собой большую сумму денег.

Ранее глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в беседе с NEWS.ru рассказал, что Афганистан при талибах может превратиться в плацдарм для распространения наркотиков и терроризма. Эксперт пояснил, что «Талибан» активно участвует в наркотрафике — около 40% бюджета движения составляют доходы с продажи запрещённых веществ. Мендкович подчеркнул, что смена власти в Афганистане негативно скажется в первую очередь на соседях по региону.