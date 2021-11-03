При взрыве в афганском Кундузе погибли семь человек

Взрыв прогремел в афганской провинции Кундуз, расположенной в северной части страны. В результате погибли как минимум семь человек, шестеро получили ранения, передаёт РИА Новости со ссылкой на очевидца событий.
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Накануне мощный взрыв произошёл на востоке страны, в Джелалабаде. Неподалёку от мечети Шабархан-Ага было подорвано транспортное средство боевиков движения «Талибан» (запрещено в РФ). Также сообщалось о последовавшей после взрыва перестрелке между талибами и, предположительно, боевиками террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Информации о пострадавших и жертвах пока нет.
2 ноября взрыв прогремел у военного госпиталя Сардар Мохаммад Дауд Хан в Кабуле. Взрывное устройство привёл в действие террорист-смертник. После этого в здании началась перестрелка. В результате атаки погиб командующий силами талибов Хамдулла Мохлис. Всего жертвами нападения стали 23 человека.