При взрыве в афганском Кундузе погибли семь человек

Взрыв прогремел в афганской провинции Кундуз, расположенной в северной части страны. В результате погибли как минимум семь человек, шестеро получили ранения, передаёт РИА Новости со ссылкой на очевидца событий.

Как сообщил собеседник агентства, причиной взрыва стало срабатывание не разорвавшегося ранее боеприпаса. По данным местного телеканала 1TV News, в числе погибших в результате взрыва могут быть дети.

Накануне мощный взрыв произошёл на востоке страны, в Джелалабаде. Неподалёку от мечети Шабархан-Ага было подорвано транспортное средство боевиков движения «Талибан» (запрещено в РФ). Также сообщалось о последовавшей после взрыва перестрелке между талибами и, предположительно, боевиками террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Информации о пострадавших и жертвах пока нет.

2 ноября взрыв прогремел у военного госпиталя Сардар Мохаммад Дауд Хан в Кабуле. Взрывное устройство привёл в действие террорист-смертник. После этого в здании началась перестрелка. В результате атаки погиб командующий силами талибов Хамдулла Мохлис. Всего жертвами нападения стали 23 человека.