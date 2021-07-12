В Афганистане прекратили работу более 150 СМИ

В Афганистане после прихода к власти представителей движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) свою деятельность прекратили более 150 СМИ в 20 провинциях. Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на поддерживающие свободные СМИ страны организации.

В числе закрывшихся массмедиа — радиостанции, печатные издания и телеканалы. Причинами прекращения работы СМИ называют ограничения, введённые против них, а также финансовые проблемы. При этом представители профильных организаций подчёркивают , что если такого рода проблемы не будут решены, количество закрывшихся СМИ увеличится.

Если организации, поддерживающие средства массовой информации, не обратят внимания на СМИ, вскоре мы станем свидетелями закрытия оставшихся в стране СМИ, — заявил заместитель главы федерации журналистов Афганистана Худжатулла Муджадади.

16 августа «Талибан» окончательно захватил весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию.

После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд.