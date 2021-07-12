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В Афганистане прекратили работу более 150 СМИ

21:37, 13 сентября 2021
В Афганистане прекратили работу более 150 СМИ Фото: Xinhua/Global Look Press
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В Афганистане после прихода к власти представителей движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) свою деятельность прекратили более 150 СМИ в 20 провинциях. Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на поддерживающие свободные СМИ страны организации.

В числе закрывшихся массмедиа — радиостанции, печатные издания и телеканалы. Причинами прекращения работы СМИ называют ограничения, введённые против них, а также финансовые проблемы. При этом представители профильных организаций подчёркивают, что если такого рода проблемы не будут решены, количество закрывшихся СМИ увеличится.

Если организации, поддерживающие средства массовой информации, не обратят внимания на СМИ, вскоре мы станем свидетелями закрытия оставшихся в стране СМИ, — заявил заместитель главы федерации журналистов Афганистана Худжатулла Муджадади.

16 августа «Талибан» окончательно захватил весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию.

После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд.

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