В Афганистане полицейские испугались мести «Талибана»

Офицер полиции Афганистана, проработавший в органах 10 лет, рассказал, что боится мести со стороны «Талибана» (запрещён в России), сообщает РИА Новости.

Я арестовывал крупных преступников, а талибы освободили всех заключённых во всех провинциях Афганистана. Теперь мы в опасности, — сообщил афганский офицер.

Он хотел бы, чтобы российская сторона помогла ему выехать из страны, поскольку в 2018 году силовик проходил курс подготовки для полицейских в России.

Ранее боевики «Талибана» начали разыскивать афганцев, которые помогали британским и американским силам. Журналисты издания The New York Times со ссылкой на ООН утверждают, что у талибов есть список лиц, которых разыскивают для «допроса и наказания». «Талибан» грозит членам их семей арестом или убийством, если эти люди не сдадутся. В первую очередь боевики намерены преследовать силовиков, служивших в армии, полиции и следственных органах при экс-президенте Гани.

17 августа «Талибан» объявил амнистию правительственным чиновникам. Представители движения призвали жителей страны возвращаться на работу. Отмечается, что афганцы могут с полной уверенностью жить по-прежнему.