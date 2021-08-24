В Афганистане похитили украинский самолёт

Неизвестные захватили украинский самолёт, который должен был эвакуировать граждан Украины из Афганистана, и вывезли на нём других пассажиров в Иран. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин. Его слова приводит «Громадське радио».

Наш самолёт захватили другие люди. У нас фактически украли самолёт — он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев, — отметил Енин.

По его словам, инцидент произошёл на прошлой неделе. Он также отметил безуспешность попыток эвакуации граждан из-за невозможности попасть на территорию аэропорта.

Енин рассказал, что вся дипломатическая служба во главе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой работала в режиме «краш-теста».

Ранее стало известно о захваченных талибами американских самолётах и ракетах. Как сообщается, в Пентагоне выражают обеспокоенность по этому поводу. Причём решение о ликвидации потерянного вооружения пока не принято.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. 15 августа СМИ сообщили, что талибы контролируют все пограничные переходы. Позже стало известно, что боевики вошли в Кабул и захватили дворец президента страны.