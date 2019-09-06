Шестерых афганских журналистов похитили на востоке страны. Выкупа за них пока никто не потребовал.
Всё произошло, когда репортёры ехали в провинцию Пактия. В округе Цурмат их остановили неизвестные вооружённые люди, передаёт телеканал 1TV со ссылкой на полицию.
Взятые в заложники журналисты работали в национальной телекомпании Афганистана RTA и на радиостанциях Kilid, Melma и Pakhtun. Похитители также забрали главу и сотрудника радио Yaran.
Ранее News.ru писал, что в Афганистане в результате подрыва смертника погибли 10 человек, ещё 42 пострадали. Инцидент произошёл в Кабуле недалеко от посольства США.