https://static.news.ru/photo/c99e21a4-d160-11e9-8261-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wali Sabawoon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Шестерых афганских журналистов похитили на востоке страны. Выкупа за них пока никто не потребовал.

Всё произошло, когда репортёры ехали в провинцию Пактия. В округе Цурмат их остановили неизвестные вооружённые люди, передаёт телеканал 1TV со ссылкой на полицию.



Взятые в заложники журналисты работали в национальной телекомпании Афганистана RTA и на радиостанциях Kilid, Melma и Pakhtun. Похитители также забрали главу и сотрудника радио Yaran.

Ранее News.ru писал, что в Афганистане в результате подрыва смертника погибли 10 человек, ещё 42 пострадали. Инцидент произошёл в Кабуле недалеко от посольства США.