В Афганистане не захотели превращать страну в Талибанистан

Народ Афганистана выступает против диктатуры боевиков «Талибана» (запрещён в России) и не хочет, чтобы страна превратилась в Талибанистан. Об этом заявил бывший вице-президент страны Амрулла Салех, сообщает India Today.

Мы не хотим, чтобы Афганистан превратился в Талибанистан, этого не произойдёт, это то, чего хочет «Талибан», — сказал политик.

Он считает, что стороны должны вести значимые переговоры.

Ранее Салех заявил, что после бегства президента страны Ашрафа Гани он должен занять пост главы государства согласно конституции. Талибы контролируют всю территорию Афганистана, кроме Панджерского ущелья, где находятся силы сопротивления «Талибану». Ими руководит Ахмад Масуд-младший, сын легендарного полевого командира.

22 августа талибы отправили в Панджшер несколько сотен бойцов. Они взяли в осаду силы сопротивления и начали переговоры. Глава политического офиса движения Мухаммед Наим пояснил, что талибы намерены решить вопрос мирным путём.

Власть «Талибана» установилась в Афганистане, когда боевики без единого выстрела взяли Кабул, а глава государства Ашраф Гани бежал. Талибы намерены создать совет из 12 человек для управления страной. Профессор женевского университета Джавед Сангдель считает, что боевики не смогут управлять Афганистаном.