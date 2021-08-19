В Афганистане начали искать сотрудничавших с американцами жителей

Боевики запрещённого в России движения «Талибан» начали разыскивать афганцев, которые помогали британским и американским силам. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на документ ООН.

Журналисты утверждают , что талибы располагают списком лиц, которых необходимо разыскать для «допроса и наказания». Боевики «Талибана» угрожают убийством или арестом членам семей разыскиваемых лиц, пока они не сдадутся талибам.

Ранее представитель боевиков Забиулла Муджахид заверил, что сотрудничающие с предыдущей афганской властью и американцами жители страны могут не опасаться за свою жизнь. Он подчеркнул, что эти люди будут амнистированы, и им не стоит покидать страну.

17 августа «Талибан» объявил амнистию правительственным чиновникам. Представители движения призвали жителей страны возвращаться на работу. Отмечается, что афганцы могут с полной уверенностью жить по-прежнему.

Талибы также не намерены обострять отношения с религиозными и национальными меньшинствами. Они будут делать всё необходимое, чтобы не допустить гражданской войны в стране. Муджахид заверил, что все разногласия со старым правительством будут решаться путём переговоров, а сторонники экс-президента Ашрафа Гани не будут преследоваться.