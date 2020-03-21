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В Сингапуре наблюдается вторая, ещё более мощная волна заражений коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 22 марта сообщил министр национального развития государства Лоуренс Вон.

По его словам, правительство Сингапура успешно справилось с первой вспышкой болезни. Теперь государство должно признать вторую, ещё более мощную волну. Речь идёт о случаях заражения вирусом сингапурцев, а также иностранцев,...