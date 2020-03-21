Два иностранных дипломата в Кабуле получили подтверждение заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 22 марта рассказал глава Министерства здравоохранения Афганистана Фирозуддин Фероз.
Руководитель ведомства не уточнил, представителями каких именно государств являются заразившиеся вирусом дипломаты,
По информации на 22 марта, коронавирусом в мире заразились 310 882 человека, 13 173 погибли, 95 129 пациентов выздоровели. В РФ заболели 306 человек, 18 выздоровели, одна пациентка погибла.
Как ранее писал NEWS.ru, рекордные 188 случаев заражения коронавирусной инфекцией за день зафиксировали в Таиланде. Об этом 22 марта сообщил министр здравоохранения страны Тхависин Висануйотхин.
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