В Афганистане боевики «Талибана» атаковали военную базу

https://static.news.ru/photo/b6019382-abe4-11eb-bdc7-96000091f725_660.jpg Фото: Sanaullah Seiam/XinHua/Global Look Press

Военная база на западе Афганистана была атакована боевиками запрещённого в России движения «Талибан». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источники.

В ночь на понедельник, 3 мая, боевики проникли на военную базу в уезде Бала-Балук в провинции Фарах. Для этого они прокопали тоннель, сообщает агентство.

Губернатор провинции Тадж Мохаммад Джахид заявил, что террористы устроили на базе взрыв. В результате погибли по меньшей мере 18 солдат, ещё 10 были ранены.

Ранее сообщалось, что спецслужбы Афганистана задержали в Кабуле главаря подразделения террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) Гулама Насера. Он занимал ключевое место в организации террористических атак в столице Афганистана. Кроме того, террорист похитил 14-летнего мальчика, которого изнасиловал, а потом убил.