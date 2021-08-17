В Афганистане призвали бороться с талибами

Бывший первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех потребовал от населения присоединиться к сопротивлению «Талибану» (запрещён в России). Об этом он написал в Twitter.

Мы, афганцы, должны доказать, что Афганистан — это не Вьетнам, а талибы даже отдаленно не похожи на Вьетконг. В отличие от США/НАТО, мы не теряли духа и видим впереди огромные возможности. Бесполезные предостережения закончены. Присоединяйтесь к сопротивлению, — заявил политик.

При этом второй вице-президент страны Сарвар Даниш уже покинул Кабул. Он вылетел в Стамбул. Ранее из страны в Оман сбежал экс-президент Ашраф Гани. До этого он сложил с себя полномочия.

Ранее стало известно, что американские дипломаты проводили переговоры в Дохе с боевиками «Талибана», ещё до того, как Гани покинул страну. Bloomberg со ссылкой на свои источники рассказал, что американцы, афганские правительственные чиновники и талибы договорились, что огонь будет прекращён, а Гани покинет свой пост. После этого в стране должны были начаться переговоры о создании временного правительства. Бегство теперь уже бывшего президента Афганистана разрушило все планы. Талибы беспрепятственно прошли по стране и захватили Кабул.