В аэропорту Кабула приземлился первый после вывода ВС США самолёт

В кабульском аэропорту приземлился первый коммерческий международный авиарейс после вывода Вооружённых сил США и прихода к власти сторонников движения «Талибан» (запрещено в РФ), сообщает Agence France-Presse. Как известно, воздушное судно принадлежит авиакомпании Pakistan International Airlines.

Как рассказали в издании, всего на борту находилось 10 человек. Утверждается, что, «по всей видимости, членов экипажа было больше, чем пассажиров».

16 августа «Талибан» окончательно захватил весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию.

После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд.

Ранее сообщалось, что верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди прибыл с визитом в Афганистан для оценки текущей обстановки в стране. По его словам, будет дана оценка гуманитарной ситуации в стране, а также рассмотрены вопросы по афганским беженцам.