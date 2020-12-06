В «Аэрофлоте» объяснили причину обыска самолёта в Нью-Йорке

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Рейс авиакомпании «Аэрофлот» SU102 Москва — Нью-Йорк задержан по прибытии в аэропорт имени Джона Кеннеди. Сотрудники службы безопасности досматривали с собаками всех пассажиров и их багаж.

Об этом сообщает ТАСС. Агентство отмечает, что пассажиры не могут покинуть территорию аэропорта в течении трёх часов. Сначала им больше часа не разрешали выйти из самолёта, затем уже на улице...