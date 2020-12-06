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В «Аэрофлоте» объяснили причину обыска самолёта в Нью-Йорке

06:18, 07 декабря 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Транспортная полиция Нью-Йорка проверяла прибывший из Москвы рейс «Аэрофлота», поскольку получила сообщение о его «минировании». Информация об угрозе не подтвердилась.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника компании.

Была угроза о постороннем предмете на борту, информация ложная. Всё проверили, самолёт подготавливают к вылету, скоро мы начнём посадку, — пояснил собеседник агентства.

Из-за проверки обратный вылет самолёта в Москву задержали более чем на три часа.

Ранее NEWS.ru сообщал, что рейс авиакомпании «Аэрофлот» SU102 Москва — Нью-Йорк задержан по прибытии в аэропорт имени Джона Кеннеди. Сотрудники службы безопасности досматривали с собаками всех пассажиров и их багаж. Пассажиры не могли покинуть территорию аэропорта в течении трёх часов. Причём, сначала им больше часа не разрешали выйти из самолёта.

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