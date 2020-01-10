https://static.news.ru/photo/3a620920-33b1-11ea-b237-fa163e074e61_660.jpg Фото: РИА Новости

Иностранные граждане участвовали в попытке устроить государственный переворот в Абхазии, заявили в администрации президента республики.

Граждане Украины, называющие себя представителями Донецкой народной республики, принимали участие в попытке государственного переворота в Абхазии, — цитирует заявление источника из администрации «Интерфакс».

Там добавили, что идёт выяснение обстоятельств «пребывания этих граждан» в стране.

Протестующие 9 января захватили здание администрации и заявили, что хотят вести переговоры с руководством. Журналистам оппозиционеры заявили, что произошёл «небольшой переворот», и отметили, что все чиновники бежали из здания.

Митингующие требуют провести новые выборы президента, а итоги второго тура, где победил действующий глава республики Рауль Хаджимба с 47,39% голосов, не признают. Его соперник Алхас Квициния набрал 46,17%.

Как ранее писал NEWS.ru, премьер-министр Абхазии Валерий Бганба заявил, что ситуация в республике стабильна. Власти готовы к диалогу с оппозицией.