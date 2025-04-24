Посол Абхазии оценил планы Грузии сорвать авиасообщение с Россией Дипломат Квициниа: Грузия не сможет помешать авиасообщению между РФ и Абхазией

Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

Аэропорт города Сухума

Запуск авиасообщения между Россией и Абхазией состоится в соответствии с установленными планами вне зависимости от намерений властей Грузии помешать этому, заявил абхазский посол в РФ Алхас Квициниа в беседе с РИА Новости. Он также призвал Тбилиси отказаться от недружественной риторики и подписать договоренности о неприменении силы.

Мы расцениваем действия Грузии как попытку помешать объективно неизбежному процессу. Абхазия и Россия уже договорились об авиасообщении, и оно начнется по расписанию. Мы призываем Тбилиси отказаться от конфронтационной риторики и наконец подписать с нами соглашение о неприменении силы. В любом случае самолеты полетят, и жители Абхазии и России смогут свободно летать друг к другу, невзирая на протесты из Тбилиси, — прокомментировал Квициниа.

Грузинские власти обратились в Международную организацию гражданской авиации и потребовали запретить авиакомпаниям из России осуществлять полеты в Сухум. По мнению Тбилиси, это якобы является нарушением Чикагской конвенции о международной гражданской авиации. Однако Квициниа отметил, что рейсы Москва − Сухум не ставят под угрозу чью-либо безопасность.

Ранее тревел-блогер и турагент Наталия Ансталь заявила, что число туристов многократно возрастет после открытия в Абхазии аэропорта. Авиасообщение повысит удобство поездок в государство и вызовет дополнительный интерес к нему у россиян.