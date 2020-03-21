https://static.news.ru/photo/788efe50-6c56-11ea-80ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Явка на выборах президента Абхазии превысила к 18:00 воскресенья 58%, и её порог пройден. Об этом заявила пресс-секретарь ЦИК Елена Лабахуа.

Всего проголосовали 77 573 человека, что составляет 58,85%, — сказала представитель Центризбиркома.

За президентское кресло ведут борьбу три кандидата:

вице-премьер, министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба,

один из лидеров оппозиции, депутат парламента Аслан Бжания,

бывший министр внутренних дел Леонид Дзапшба.

Чтобы голосование было признано состоявшимся, явка должна преодолеть отметку в 50%. Глава абхазской ЦИК Тамаз Гогия уточнил, что этот показатель по сравнению с прошлыми выборами стал выше на 8%, а нарушений, способных повлиять на выборы главы страны, зафиксировано не было.

Проголосовать можно на 154 участках, в том числе и в России. Как передаёт ТАСС, на территории РФ они открыты в Москве и Черкесске. При этом, по данным комитета, в списки избирателей внесены более 128 тыс. человек, что составляет практически половину населения региона. Международными наблюдателями на голосовании являются представители Южной Осетии и Приднестровья, а также восемь сотрудников посольства.

Из-за пандемии коронавируса на всех участках можно получить медицинские маски и антисептики.

Как писал NEWS.ru, ранее представители МИД Грузии назвали проходящие в Абхазии президентские выборы незаконными и противоречащими нормам и принципам международного права.