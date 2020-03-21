Явка на выборах президента Абхазии превысила к 18:00 воскресенья 58%, и её порог пройден. Об этом заявила пресс-секретарь ЦИК Елена Лабахуа.
Всего проголосовали 77 573 человека, что составляет 58,85%, — сказала представитель Центризбиркома.
За президентское кресло ведут борьбу три кандидата:
- вице-премьер, министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба,
- один из лидеров оппозиции, депутат парламента Аслан Бжания,
- бывший министр внутренних дел Леонид Дзапшба.
Чтобы голосование было признано состоявшимся, явка должна преодолеть отметку в 50%. Глава абхазской ЦИК Тамаз Гогия уточнил, что этот показатель по сравнению с прошлыми выборами стал выше на 8%, а нарушений, способных повлиять на выборы главы страны, зафиксировано не было.
Проголосовать можно на 154 участках, в том числе и в России. Как
Из-за пандемии коронавируса на всех участках можно получить медицинские маски и антисептики.
Как писал NEWS.ru, ранее представители МИД Грузии назвали проходящие в Абхазии президентские выборы незаконными и противоречащими нормам и принципам международного права.
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