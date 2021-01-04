В Абхазии рассказали о состоянии заболевшего COVID Бжании

https://static.news.ru/photo/91956c56-4ebc-11eb-ab66-fa163e074e61_660.jpg Аслан Бжания Фото: facebook.com/aslanbzhaniya

57-летний президент Абхазии Аслан Бжания, который заразился коронавирусной инфекцией, чувствует себя хорошо. Он получает необходимое лечение в своей резиденции.

У него нет никаких осложнений. Получает всё необходимое лечение, —заявил начальник управления по связям со средствами массовой информации администрации главы республики Алхас Чолокуа.

По его словам, политик продолжает дистанционную работу. В стране надеются, что по завершении необходимого срока президент выйдет на работу в свой служебный кабинет, передаёт РИА Новости.

Бжания заразился коронавирусной инфекцией 27 декабря. Болезнь у политика протекает в лёгкой форме. Позже COVID-19 был диагностирован у главы правительства Абхазии Александра Анкваба. Премьер чувствует себя нормально, из симптоматики у него субфебрильная температура (37,1–38,0). Его госпитализация не потребуется, так как болезнь также протекает легко.

Ранее коронавирусная инфекция была обнаружена у ведущего эпидемиолога Грузии Амирана Гамкрелидзе. Он имел контакт с инфицированным. Сейчас заболевший чувствует себя хорошо, писал NEWS.ru.