https://static.news.ru/photo/d8c63b68-345b-11ea-a4bc-fa163e074e61_660.jpg Аслан Бжания Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

В здании парламента Абхазии прошли переговоры премьер-министра страны Валерия Бганбы и лидера оппозиции Аслана Бжании.

Об этом сообщил сам руководитель оппозиции. Встреча проходила в здании парламента без участия журналистов.

Встреча с премьер-министром прошла на ноте взаимного понимания. Обсудили ряд вопросов по стабилизации обстановки в республике, — заявил он.

Он отметил, что председатель правительства в ходе встречи был настроен позитивно.

Протестующие 9 января захватили здание администрации и заявили, что хотят вести переговоры с руководством. Журналистам оппозиционеры заявили, что произошёл «небольшой переворот», и отметили, что все чиновники бежали из здания. Участники протестов требуют отставки действующего президента страны Рауля Хаджимбы и предостерегли его от возможных последствий в случае отказа.

Ранее NEWS.ru писал о том, что министр иностранных дел Абхазии Даур Кове заявил, что протесты, проходящие в республике, являются внутренним делом и не связаны с влиянием извне. По его словам, подобные процессы обусловлены тем, что страна находится ещё в стадии становления и такая ситуация возникает не в первый раз.