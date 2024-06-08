Из аэропорта Сухума запустят рейсы в российские города Бжания: самолеты из аэропорта Сухума полетят в семь городов России

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После открытия аэропорта в Сухуме воздушная гавань сможет наладить авиасообщение с семью российскими городами, заявил президент Абхазии Аслан Бжания на полях Петербургского международного экономического форума. По его словам, благодаря этому поток может вырасти как минимум наполовину, передает корреспондент NEWS.ru.

После открытия аэропорта мы планируем, что будут выполняться рейсы примерно в семь городов России. Мы думаем, что это увеличит поток как минимум с первого года на 50%, — заявил абхазский лидер.

Отмечается, что правительство страны заключило договор о реконструкции международного аэропорта Сухума осенью прошлого года с российской компанией «Инфраструктурное развитие». Первый пробный полет планируется провести в этом июле, запуск воздушной гавани запланирован на 31 декабря.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия планирует возобновить прямое авиасообщение с Южной Кореей, Индонезией и Саудовской Аравией. Кроме того, российские авиакомпании собираются открыть рейсы в Иорданию и Кувейт. В данный момент РФ поддерживает прямое авиасообщение с 38 странами, уточнил Чернышенко.

В начале июня посол России в Сенегале Дмитрий Кураков сообщил, что Россия рассчитывает на запуск чартерных рейсов с Сенегалом. По его словам, такая возможность есть. Среди основных проблем он отметил высокую цену на билеты и отсутствие прямых рейсов.