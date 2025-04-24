В Абхазии объяснили причину присутствия ВС РФ Посол Квициниа: ВС РФ сдерживают агрессию Грузии против Абхазии

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ВС РФ

Размещенные на территории Абхазии российские военные силы выполняют исключительно оборонительные задачи, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова посла Абхазии в Москве Алхаса Квициниа. По его мнению, ВС РФ служат сдерживающим фактором в условиях сохраняющихся угроз со стороны Грузии.

Присутствие российских сил носит оборонительный характер и нацелено на сдерживание потенциальной агрессии. Мы помним, что Грузия до сих пор отказывается подписать юридически обязывающее соглашение о неприменении силы, и потому подобные меры предосторожности оправданны, — отметил дипломат.

По его словам, сотрудничество между Абхазией и Россией в сфере безопасности строится на полной прозрачности и взаимном доверии. Квициния подчеркнул, что размещение седьмой российской военной базы на территории республики воспринимается как важнейший элемент стабильности и гарантии предотвращения новых конфликтов.

Ранее Квициниа раскрыл, что начало работы авиасообщения между Россией и Абхазией состоится по плану, несмотря на протесты Грузии. До этого Тбилиси обратился в ICAO с требованием запретить полеты российских авиакомпаний в Сухум, ссылаясь на Чикагскую конвенцию, однако Квициниа утверждает обратное — рейсы безопасны. Посол также призвал Грузию отказаться от конфронтации и подписать соглашение о неприменении силы.