В Сухуме началась встреча президента Абхазии Рауля Хаджимбы с представителями оппозиции. Посредником в процессе выступает Общественная палата республики (ОП).
Об этом ТАСС сообщил секретарь ОП Даниил Убирия. Он не уточнил, кто выступает переговорщиком от оппозиции.
9 января участники акций протеста в Сухуме захватили здание администрации президента, чиновники бежали. Дозвонившимся туда журналистам оппозиционеры сказали: «Всё в порядке. Небольшой переворот произошёл».
Активисты требуют проведения новых президентских выборов. Они не согласны с результатами второго тура голосования. Также поводом для демонстрации послужило то, что один из подозреваемых в убийстве в ноябре 2019 года в центре Сухума якобы является охранником президента.
В случае если конфликт не удастся мирно урегулировать, Хаджимба не исключил введения чрезвычайного положения, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен