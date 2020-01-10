https://static.news.ru/photo/4d6bfd4e-33c2-11ea-8872-fa163e074e61_660.jpg Фото: РИА Новости

В Сухуме началась встреча президента Абхазии Рауля Хаджимбы с представителями оппозиции. Посредником в процессе выступает Общественная палата республики (ОП).

Об этом ТАСС сообщил секретарь ОП Даниил Убирия. Он не уточнил, кто выступает переговорщиком от оппозиции.

9 января участники акций протеста в Сухуме захватили здание администрации президента, чиновники бежали. Дозвонившимся туда журналистам оппозиционеры сказали: «Всё в порядке. Небольшой переворот произошёл».

Активисты требуют проведения новых президентских выборов. Они не согласны с результатами второго тура голосования. Также поводом для демонстрации послужило то, что один из подозреваемых в убийстве в ноябре 2019 года в центре Сухума якобы является охранником президента.

В случае если конфликт не удастся мирно урегулировать, Хаджимба не исключил введения чрезвычайного положения, писал NEWS.ru.