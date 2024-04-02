Военный вертолет совершил аварийную посадку в Абхазии Глава МЧС Абхазии Квициния: вертолет Ми-24 совершил аварийную посадку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вертолет Ми-24 Министерства обороны Абхазии совершил жесткую аварийную посадку в Гулрыпшском районе республики, сообщил глава МЧС республики Лев Квициния. По его словам, которые приводит ТАСС, члены экипажа госпитализированы.

Вертолет совершил жесткую аварийную посадку, а затем загорелся. Всех троих членов экипажа доставили в больницу, угрозы для их жизни нет, — сказал Квициния.

1 апреля при аварии во время посадки грузового самолета Boeing 727, принадлежащего авиакомпании Cush Air, в Южном Судане пострадал один пассажир. Авиалайнер неудачно приземлился в аэропорту административного центра провинции Верхний Нил в городе Малакаль.

Как уточнили очевидцы, борт при посадке коснулся земли за несколько метров до начала взлетно-посадочной полосы. В итоге пилот потерял управление и врезался в другой авиалайнер, ранее потерпевший аварию. По словам представителя аэропорта, самолет восстановлению не подлежит.

До этого жители Севастополя засняли военный самолет, который упал в море. На ролике видно, что борт охвачен огнем и быстро снижается. Момент самого падения также попал на видео. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что пилот катапультировался, его подобрали спасательные службы на расстоянии 200 метров от берега.