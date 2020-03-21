Штат Огайо ввёл карантин. Он стал шестым штатом, который принял такую меру для борьбы с пандемией коронавируса.
Отмечается, что население Огайо составляет более 11,5 миллиона человек.
Ранее аналогичные меры приняли Нью-Йорк, Калифорния, Иллинойс, Коннектикут и Нью-Джерси. Таким образом, уже около трети населения США, или более 95 миллионов человек, находятся в состоянии карантина,
При этом главными центрами эпидемии остаются Нью-Йорк и Калифорния. В целом по стране подтверждено более 31 тысячи случаев, 390 человек с вирусом умерли.
NEWS.ru также сообщал, что федеральные власти США из-за коронавируса готовы выделить $3 тысячи на семью.
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