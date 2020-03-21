https://static.news.ru/photo/43c5f020-6c79-11ea-bd28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Richard B. Levine via www.imago-/Global Look Press

Штат Огайо ввёл карантин. Он стал шестым штатом, который принял такую меру для борьбы с пандемией коронавируса.

Отмечается, что население Огайо составляет более 11,5 миллиона человек.

Ранее аналогичные меры приняли Нью-Йорк, Калифорния, Иллинойс, Коннектикут и Нью-Джерси. Таким образом, уже около трети населения США, или более 95 миллионов человек, находятся в состоянии карантина, сообщает РИА Новости.

При этом главными центрами эпидемии остаются Нью-Йорк и Калифорния. В целом по стране подтверждено более 31 тысячи случаев, 390 человек с вирусом умерли.

NEWS.ru также сообщал, что федеральные власти США из-за коронавируса готовы выделить $3 тысячи на семью.