Уже не важно, почему начался конфликт на Украине, важно, что делать дальше Нельсон Вонг, вице-президент Шанхайского Центра стратегических и международных исследований, эксперт клуба «Валдай», для NEWS.ru — о жизни после СВО

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Независимо от того, как именно западные правительства и СМИ критикуют действия России, очевидно, что российско-украинский военный конфликт на самом деле — прямая и открытая конфронтация между Россией и возглавляемым США НАТО или «глобальным Западом».

Здравый смысл и совесть подсказывают, что мы все должны призвать к деэскалации противостояния и прекращению огня между двумя сторонами, хотя проблема в том, что конца этому конфликту не видно. Но уже ясно, что мы вступаем в фазу глобальных перемен на фоне углубляющейся разобщенности стран и отсутствия консенсуса между основными игроками, поскольку эти игроки не знают, как обеспечить мир и стабильность.

Изменения уже видны, и они будут иметь долгосрочное глобальное влияние.

Тактическое взаимодействие войск, развертывание и применение современного оружия обеими сторонами в реальных боевых ситуациях, использование передовых технологий заслуживают изучения военными всех государств.

Если говорить о финансовой сфере, то решение Москвы продавать свои энергоносители за рубли в ответ на западные санкции не только застало мир врасплох, но и вызвало во всем мире стремление положить конец господству доллара в торговых расчетах.

Решимость президента Путина в плане «ломки стереотипов» показала, что Россия намерена дать толчок строительству нового мирового порядка. Который, мы надеемся, станет более демократичным и сбалансированным, что будет служить на благо многих во всем мире, а не только привилегированному меньшинству. Можно даже сказать, что спецоперация вызвала «глобальное пробуждение» и что она знаменует начало конца гегемонии США, а также — неизбежное наступление новой эры с другим ландшафтом мировой и межрегиональной политики.

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости Военнослужащие российского подразделения специального назначения проверяют дом

При этом окончание конфликта на Украине с трудом просматривается. Совершенно неясно, когда может последовать заявление со стороны России о том, что «миссия выполнена» в связи с поражением и капитуляцией одной стороны или с подписанием соглашения о прекращении огня обеими сторонами. Нынешний конфликт на Украине отличается от большинства предыдущих тем, что вряд ли какая-то из сторон согласится признать свое поражение. Вместо этого каждая из них может начать заявлять о своей победе. Несмотря на тяжелые потери обеих сторон и зачастую противоречивые заявления Москвы и Киева об их целях и задачах, неопровержимый факт заключается в том, что через шесть месяцев после начала спецоперации большая часть восточной и юго-восточной частей Украины перешла под контроль России. Это означает, что Украина теряет доступ к Черному морю и свою традиционную базу тяжелой промышленности и природных ресурсов. Однако Украина вряд ли откажется от утерянных территорий, особенно когда она пользуется открытой поддержкой Запада. И это значит, что конфликт может длиться очень долго, до тех пор, пока Украина либо смирится с поражением, либо получит шанс заявить о своей победе.

К сожалению, вместо того чтобы призывать к сдержанности и поощрять мирные переговоры между двумя конфликтующими сторонами, США и некоторые страны ЕС продолжают поставлять оружие на Украину, то есть подливают масла в огонь, приближая всех нас к мировой войне. Если какая-либо из сторон конфликта окажется загнана в угол, то, увы, нельзя полностью исключать угрозу применения ядерного оружия и других средств массового уничтожения. Настало время всем странам выступить со всеобщим призывом к миру. А самые большие и влиятельные государства должны взять ответственность за подготовку мирных переговоров между всеми заинтересованными сторонами, чтобы избежать надвигающейся катастрофы.

Фото: Jonathon Carnell/U.S. Air Force

Теперь уже не столь важно, кто виноват в начале конфликта на Украине. Ситуация стала необратимой, и нам всем придется иметь дело с новой реальностью, хотя никто толком не знает, что эта новая реальность собой представляет. Пока мы в переходном периоде, который может длиться годами или даже десятилетиями. В итоге наш мир, скорее всего, станет многополярным, а новый набор правил сможет обеспечить процветание всех стран. Но пока что новый набор правил неясен, он не вынесен на обсуждение и не согласован основными игроками. И надо помнить, что каждая страна имеет свою историю, культурное наследие и традиции, которые в целом формируют коллективный характер нации. Именно это делает нас разными, а наш мир динамичным и интересным. Необходимо помогать глобальному обмену знаниями и сотрудничеству между всеми странами для ускорения прогресса человечества, решения общих проблем, таких как изменение климата, стихийные бедствия и освоение космоса, борьба с бедностью и социальным неравенством, расовая дискриминация, терроризм и прочее. И нельзя отталкивать ту или иную страну из-за отличающейся культуры или рвать с ней связи потому, что у нее другая социальная и политическая система. Нельзя вмешиваться во внутренние дела другой страны, а попытки разделить мир на «них» и «нас», использование «дипломатии канонерок» должны быть осуждены международным сообществом. Недавние антиамериканские демонстрации в таких странах, как Турция, Пакистан, Афганистан, Корея и Япония, — доказательство растущего недовольства людей в разных частях мира гегемонией США. Это тревожный сигнал для Америки и ее западных союзников.