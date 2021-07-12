Узбекистан решил не возвращаться в ОДКБ

Власти Узбекистана не рассматривают вопрос о возвращении в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и не получали приглашения о вступлении в неё. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны и замглавы его администрации Шерзод Асадов, сообщает РИА Новости.

Мы не получали предложений по членству в ОДКБ. Плюс нашим законом запрещено создание военных баз и вступление в такие организации, — заявил Асадов в ходе брифинга.

Узбекистан вышел из ОДКБ в 2012 году. Тогда источник в МИД страны рассказал «Коммерсанту», что власть не устраивают планы ОДКБ на афганском направлении. Ташкенту также не понравилось усиление военного сотрудничества стран организации. Примечательно, что Узбекистан уже выходил из ОДКБ в 1999 году, но в 2006 году власти решили восстановить своё членство в организации.

В январе 2020 году Узбекистан открыл свою миссию при НАТО. Церемония прошла в Брюсселе. Посол республики Дильер Хакимов вручил верительные грамоты генсеку Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу.