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Узбекистан подтвердил факт крушения самолёта ВВС Афганистана

13:00, 16 августа 2021
Узбекистан подтвердил факт крушения самолёта ВВС Афганистана Фото: facebook.com/FVV.Uzbekiston
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Министерство обороны Узбекистана подтвердило факт крушения самолёта ВВС Афганистана в приграничной с республикой Сурхандарьинской области. Об этом заявил начальник информационной службы ведомства Бахром Зульфикаров, слова которого приводит ТАСС.

Он отметил, что в настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося. Более подробная информация будет известна позднее.

Ранее сообщалось, что лайнер упал вечером 15 августа в Шерабадском районе Сурхандарьинской области. По предварительным данным, пострадал один человек.

В настоящее время боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) контролируют весь Кабул за исключением международного аэропорта. Подступы к нему пока ещё охраняют остатки афганской армии. Безопасность самого воздушного узла обеспечивают военные США и их союзники. При этом талибы разъезжают на внедорожниках и мотоциклах в доступной видимости от аэропорта.

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